Ballando con le stelle: Zazzaroni si rifiuta di dare un voto alla coppia Ciacci-Todaro

"Io non ho nessun problema con le scelte sessuali. Avevo detto già la scorsa settimana che questa cosa esteticamente non mi piace e lo confermo. Non è contestualizzato nella gara e non lo voto. Tengo le mani basse e non li voto". Ha commentato così Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo che in queste settimane è impegnato come giudice al programma di Rai Uno ballando con le stelle, la performance di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

Tante le reazioni in studio

Il comportamento di Zazzaroni riguardo l'esibizione e il "non-voto" della coppia di ballerini formata da due uomini ha generato reazioni diverse in studio. Milly Carlucci sembra essersi schierata dalla parte della libertà di scelta di Zazzaroni, Canino invece contrariato da questo atteggiamento ha mostrato un bel 10.

Il post di Selvaggia Lucarelli

E sulla vicenda non poteva non esprimersi Selvaggia Lucarelli, già perché la vicenda di una coppia composta da due ballerini uomini aveva acceso le polemiche già nei giorni scorsi e Selvaggia aveva dovuto fare i conti con Mario Adinolfi, leader del popolo della famiglia. Questa volta il messaggio della Lucarelli è rivolto a Zazzaroni ed è stato postato dalla giornalista sulla sua pagina facebook. Di seguito il post: