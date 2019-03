Mario Balotelli si scaglia contro Barbara d'Urso: "Vergognati. Ora fai la vittima, ma..."

Tra i telespettatori che ieri sera hanno guardato 'Live - Non è la d'Urso', il nuovo show di Barbara d'Urso, ce n'era anche uno "speciale": è Mario Balotelli, attaccante dell'Olympique Marsiglia, che non ha perso occasione per attaccare la conduttrice via social. Tra i due - come è noto - non corre buon sangue.

Balotelli contro Barbara d'Urso

"D'Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora fai la vittima? Fa male vero? Vergognati", scrive Balotelli tra le Instagram Stories, mettendo a corredo uno screenshot della trasmissione. Inoltre, come se non bastasse, aggiunge l'hashatg #tvtrash. Un messaggio che ha fatto presto il giro della rete e a cui d'Urso ha preferito non rispondere (per ora). E' probabile che lo sportivo si riferisse allo spazio in cui Fabrizio Corona ha chiesto scusa alla conduttrice e ai suoi figlie per alcune foto poco cortesi pubblicate in passato.

Ma quali sono le origini dei malumori tra i due? Le tensioni vanno avanti da anni e, precisamente, da quando Barbara ha dato ampio spazio a Raffaella Fico, ex compagna del calciatore e madre della primogenita Pia, finita al centro dell'attenzione mediatica all'epoca del test del DNA e del conseguente riconoscimento. In passato, infatti, il calciatore ha accusato d'Urso di raccontare bugie a tal proposito.