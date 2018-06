Barbara d'Urso "furiosa" con Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi

La bravata di Aida Nizar nella Fontana di Trevi non poteva passare inosservata a Barbara d'Urso, ovvero colei che, reclutandola nel suo "Grande Fratello", ha reso famosa la starlette spagnola nel nostro paese. E così, tra il serio e il faceto, la conduttrice napoletana rimprovera la sua pupilla per la multa ricevuta dai vigili di Roma (450 euro).

"Cosa hai fatto nella Fontana di Trevi?", grida Barbara in un video postato su Instagram, ammonendo col sorriso il ciclone Aida, la quale, anziché chiedere scusa, in un primo momento rilancia: "Io volevo andare in mezzo alla Fontana, ma non me lo hanno permesso. Andiamoci Barbara!". "E' vietato non si può andare - replica la d'Urso - hanno fatto bene a fare la multa".

In una seconda clip immortalata sui social, la bella spagnola appare poi seduta a terra, di fronte al camerino di Barbara, "implorando" perdono: "Mi hanno detto che è arrabbiatissima, ma lo è solo perché lei non sa che tante persone non fanno la doccia", grida in preda a una delle sue esilaranti arringhe, poi aggiunge: "Io aspetto qui finché Barbara non arriva. Sono io la vera vincitrice di questo programma: ho vinto milioni di cuori degli italiani. Non me ne vado, aspetto qui, Barbara mi devi capire, perché anche tu sei una donna che fa sempre ciò di cui ha voglia. Devo chiedere scusa a Barbara, è vero, ma so lei mi capisce". "E' pazza ragazzi, è pazza", afferma la d'Urso guardandola da lontano.

Siamo certi che il siparietto proseguirà anche in occasione della prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda domani, lunedì giugno, in prima serata.