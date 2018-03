Barbara d’Urso punzecchia Alessia Marcuzzi: frecciatina in diretta a Pomeriggio 5

Nel salotto di Pomeriggio 5 non poteva certo passare incommentata la sfuriata che Alessia Marcuzzi ha rivolto a Eva Henger durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

E in effetti l’episodio è stato argomento di discussione nella puntata di ieri del programma, durante la quale è arrivata pure una bella frecciatina scagliata da Barbara d’Urso all’indirizzo della conduttrice del reality di Canale 5.

Durante l’accesa discussione di lunedì, Alessia Marcuzzi aveva sottolineato di non essere stata mai moralista nei confronti dell’ex naufraga (presumibilmente in riferimento al suo passato da pornoattrice) e della figlia Mercedesz. Ed è stato proprio questo riferimento alla ragazza che ha fatto alzare il sopracciglio alla conduttrice: “A me è sfuggito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi. Quella è l’unica cosa che mi è sfuggita. Poi non voglio commentare" sono state le sue parole.

BOOM. Barbara lancia la prima frecciatina. “Non so cosa c’entri la figlia di Eva Henger con i moralismi”. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/xaAsNZmu8i — trashitaliano.it (@trash_italiano) 13 marzo 2018





Considerato che la Marcuzzi ha rimproverato alla Henger di aver parlato del caso ‘droga sull’Isola’ in tutte le trasmissioni “dalla mattina alla sera”, non si esclude che la d’Urso abbia voluto riferirsi anche quell’allusione implicita, visto che la ex concorrente dell’Isola è stata ospite spesso dei suoi programmi, luogo in cui si sviscerano le tematiche del reality sotto ogni aspetto.

Non a caso, a proposito del battibecco tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, la conduttrice ha tenuto a ricordare come proprio in una sua trasmissione fosse avvenuta la prima rivelazione sull’antipatia tra le due: “E’ avvenuta ieri sera all’Isola, ma è successo qualcosa prima. E dove è accaduto? In realtà, quasi tutto succede a Pomeriggio Cinque o a Domenica Live…”.