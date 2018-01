Barbara d'Urso e Federica Panicucci, è guerra fredda: che stoccate in diretta!

Anniversario con polemica per Mattino 5. Ieri, 22 gennaio 2018, il contenitore mattutino in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ha compiuto 10 anni. A festeggiare sia Barbara d'Urso che Federica Panicucci, le conduttrici che si sono alternate negli anni al timone del programma, che però hanno "dimenticato" di citarsi l'un l'altra. Una "svista" sospetta, che sembra accreditare le voci secondo cui le due sono in guerra da tempo.

Brindisi, torta e bouquet per la Panicucci, attuale conduttrice di Mattino 5, che per prima ha omaggiato il "compleanno" della trasmissione. "Era il 21 gennaio di 10 anni fa quando, da un’idea di Claudio Brachino, è iniziato Mattino Cinque - ha detto in diretta - E da allora questa squadra è sempre stata straordinaria. Personalmente sono alla guida di questo programma da nove anni ed è davvero la mia seconda casa e la mia famiglia". Nessuna traccia di Barbara nel suo discorso.

D'Urso show: "Noi 10 anni fa facevamo anche il 30% di share"

Identico il trattamento che la d'Urso ha riservato alla collega. "Dieci anni fa io iniziavo il mio personale percorso insieme a voi - ha detto a Pomeriggio 5 - Dieci anni fa, ieri, partiva con grandissimo successo Mattino Cinque, che come sapete abbiamo fondato io e Claudio Brachino". Poi la precisazione (velenosa?): "Noi dieci anni fa, facendo peraltro anche il 30% di share io e Claudio Brachino siamo partiti così". Infine il congedo, ricordando ancora la "nave meravigliosa che era Mattino Cinque".

Da tempo si vocifera di una rivalità tra le due primedonne di Cologno. Tensioni sempre smentite dalle dirette interessate. Almeno a voce. I fatti, infatti, sembrano raccontare altro...