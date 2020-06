Barbara D’Urso, dopo lo scatto in bikini arriva la foto acqua e sapone

Barbara D’Urso acqua e sapone appena sveglia. Dopo lo scatto in bikini pubblicato ieri su Instagram che ha ricevuto più di qualche critica dai follower facendole notare di non avere più l’età per apparire in pose sexy, Barbara ha deciso di postare una foto più naturale. Senza filtri e senza trucco. Non è la prima volta che l'esplosiva conduttrice di Canale 5 alterna foto particolarmente piccanti con altre in cui appare in veste per così dire più casalinga. In accappatoio o in due pezzi, acqua e sapone o super truccata Barbara D'Urso è sempre al centro dell'attenzione dei suoi follower.

Barbara D'Urso senza trucco

Come lo scatto pubblicato ieri anche la foto di oggi ha fatto incetta di commenti molti dei quali positivi. I follower hanno apprezzato il suo volersi mostrare senza trucco. “Senza trucco sembri anche più giovane - scrivono - bellissima anche senza trucco complimenti". Ovviamente non sono mancate parole forti da chi non nutre particolare stima nei confronti della presentatrice, ma contro le quali Barbara ha deciso già da un po’ di non replicare.

Nessuna replica agli haters

Nessuna risposta agli haters che non perdono occasione per attaccarla, decidendo di proseguire dritta per la sua strada che in ogni caso la porta ad essere alla conduzione di molti programmi delle reti Mediaset e di avere oltre 2 milioni 700 mila follower su Instagram, superando anche le più giovani influencer.