Barbara D’urso e lo scatto della discordia: “Perché non ti fai mai una foto spontanea?”

“O la odi o la ami”: è questo quello che viene in mente guardando un programma di Barbara D’urso. Già perché, la conduttrice che ogni giorno entra nelle case degli italiani, ha una professionalità spiccata che le consente di assumere atteggiamenti spontanei per tutte le occasioni. Lo ha fatto anche nella serata di giovedì quando ha postato sul suo profilo Instagram una foto con una didascalia importante: “Corro qua e là, grazie per averci seguito buona serata”.

La pioggia di like ma anche di critiche

Il post che la conduttrice di Pomeriggio Cinque e della prossima edizione del Grande Fratello Nip ha postato sui social la ritrae sorridente avvolta in un mini abito nero con un giubbino di pelle e tacchi. Un look total black per la signora di Canale5 che ha voluto dedicare così un saluto ai suoi fan “con il cuore”.

Oltre i like anche le critiche

Non tutti i fan però hanno apprezzato lo scatto e nonostante la foto abbia conquistato 22mila like non sono mancate le critiche, come “Sei patetica con quei vestitini, classe zero” e ancora “Troppo volgare in questa foto”, “Ma perché non ti fai mai una foto spontanea?”. Insomma “Barbarella” “divide et impera”.