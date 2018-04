Simona Ventura al vetriolo su Barbarella: “Io avrei rifiutato il GF"

Simona Ventura al vetriolo sul Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso.“Per il Grande Fratello non mi sono arrivate proposte che avrei comunque rifiutato, io sono una da reality con personaggi importanti”. Queste le dichiarazioni che Simona Ventura ha rilasciato a Nuovo TV e ha lanciato anche una “stoccatina” a Barbarella.

Il ritorno di Barbara D'Urso al Grande Fratello

Mancano pochi giorni all’inizio del Grande Fratello NIP condotto da Barbara D’Urso che torna alla guida del programma dopo 14 anni. Tanti i nomi che si sono susseguiti prima di confermare la presenza di Barbarella in collegamento dalla casa di Cinecittà di Roma. E quindi, in vista della partenza che si annuncia piena di sorprese, Simona Ventura ha detto la sua.

Super Simo e l'amicizia con Maria De Filippi

Super Simo ha commentato anche il suo lavoro al fianco di Maria De Filippi che la vede presente in commissione durante l’ultima edizione di Amici in onda questa sera. Prima della seconda puntata di sabato 14 aprile, Simona Ventura ha dichiarato: “Maria non è solo una conduttrice, ma è una persona speciale, un’artista. Ci capiamo al volo, dal punto di vista intellettuale e culturale. Insieme a lei si lavora proprio bene e nella sua squadra mi sento un po’ come a casa”