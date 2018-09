Barbara D'Urso e la lezione ad Asia Argento: "Si può sempre scendere"

Mentre tutti erano in attesa di vedere Asia Argento alla prima puntata di X Factor 12, Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque ha affrontato proprio il tema delle molestie nel mondo dello spettacolo.

In collegamento Sandra Milo ci ha tenuto a specificare la distinzione tra "avances" e "molestie", dicendo che ci sono da sempre. Francesca Cipriani dal canto suo ha detto che un uomo non dovrebbe mai permettersi di andare troppo oltre, ma a tenere le redini del discorso, tanto delicato, è stata Barbara D'Urso.

La conduttrice, con la serietà che la contraddistingue in momenti come questo, ha detto la sua: "Se un uomo ti dice 'Me la dai' o scendi, tu puoi scegliere di scendere oppure no, io l'ho fatto e da 41 anni lavoro ancora qui. Ma c'è un piccolo particolare: ci sono degli uomini o delle donne che usano il loro potere per fare dei ricatti, quella è la violenza".

Nessun riferimento esplicito ad Asia Argento, eppure viene da pensare che questa frase della D'Urso sia indirizzata anche all'attrice che da simbolo del movimento #MeToo e passata ad essere una presunta "molestatrice".

