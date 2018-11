Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip: lei "risponde" via social

(A Domenica Live Patrick Baldassari ripercorre la sua esperienza a Temptation Island Vip)

L’aria di casa Mediaset sembra satura di tensione tra due colleghe che sono i volti di punta dei programmi tra i più popolari dell’azienda.

Nulla di esplicitamente riferito, sia chiaro, ma il gesto - o meglio - la ‘dimenticanza’ di Simona Ventura quale conduttrice dei Temptation Island Vip dai video sul programma trasmessi in diretta da Barbara d’Urso ha lasciato sorgere il dubbio che, forse, tra le due tanto buon sangue non scorra… Insinuazione suffragata anche dalla reazione di Super Simo che su Instagram ha voluto rimarcare l’omissione così evidente.

Ma andiamo con ordine.

Durante l’ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice ha invitato nel suo salotto Patrick Baldassarri, ex compagno di Valeria Marini con cui ha partecipato a Temptation Island Vip per poi lasciarsi per le troppe incomprensioni.

Ebbene, nel corso delle clip che mostravano stralci della sua partecipazione al reality, molti utenti hanno notato che non è mai stata mostrata la conduttrice Simona Ventura.

Il dettaglio è stato riportato dal tweet di un blog che ha ipotizzato come l’assenza della conduttrice possa essere stata una scelta consapevole.

“Barbara d'Urso che cancella Simona Ventura dalle clip di Temptation Island a #DomenicaLive. Il miglior messaggio di solidarietà tra donne. Proprio oggi!”, si legge nel post che ha fatto riferimento alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: “Un abbraccio a Simona. Il successo te lo sei sudato tutto e farai ancora record, anche se la d'Urso ti taglia!”.

E poco dopo, ecco che è stata la stessa Simona Ventura a condividere il pensiero attraverso lo screenshot dell’allusivo tweet riportato in una storia Instagram… Segno che forse un po’ di maretta tra le due c’è, effettivamente.

Barbara d'Urso che cancella Simona Ventura dalle clip di Temptation Island a #DomenicaLive. Il miglior messaggio di solidarietà tra donne. Proprio oggi! Un abbraccio a Simona. Il successo te lo sei sudato tutto e farai ancora record, anche se la d'Urso ti taglia! — BubinoBlog (@bubinoblog) 25 novembre 2018