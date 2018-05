"Maretta tra Barbara d'Urso e la moglie di Bonolis": tutta la verità

Non le manda a dire Sonia Bruganelli. Negli ultimi anni, soprattutto grazie ai social, la moglie di Paolo Bonolis si è fatta conoscere dal pubblico in virtù della sua schiettezza, con cui si racconta e commenta fatti di attualità senza filtri. E così, quando intervistata da Gay.it le è stato chiesto che tipo di rapporto avesse con la conduttrice Barbara d'Urso, la bella 44enne ha replicato a tono a quanti vogliono le due in lite.

Altro che maretta! Sonia assicura che tra lei e Barbara i rapporti sono sereni. "Abbiamo un rapporto normalissimo, mi creda" dice al giornalista Alessio Poeta. Perché allora circolano rumors velenosi? "Saprà meglio di me come funzionano certi meccanismi e tra me, e Barbara, non c’è mai stato nessun problema. Sono tutte cose montate dagli altri".

"Sarà nostra ospite ad Avanti un altro, è stata una mia idea"

E qualora i più maliziosi non fossero convinti di questa versione, ecco la prova che scaccia ogni sospetto: è stata proprio Sonia ad invitare Barbara alla puntata speciale di Avanti un altro, presto in onda in prima serata su Canale 5 ed organizzata per beneficienza. "È stata una mia idea, supportata poi da tutti quanti. Barbara si è dimostrata, ancora una volta, una persona molto sensibile e disponibile, nonostante i duemila impegni professionali. E poi, i siparietti fatti con Paolo durante la registrazione, sono stati molto, ma molto divertenti. Ci sarà davvero ridere".

"Il GF? Barbara ha un grande carisma"

Clemente anche il giudizio sul discusso Grande Fratello di Barbarella, al centro delle polemiche perché definito da più parti troppo trash. "La verità? A me non dispiace affatto! Ad esempio, al Grande Fratello la trovo perfetta. Lei non si limita a seguire la classica liturgia dei reality e con il suo carisma fa suoi i programmi che conduce. Tra una conduzione standard di un reality e quella di Barbara, scelgo la seconda".

Se i rapporti sono così idilliaci, allora, perché Sonia non segue Barbarella su Facebook? Dopo una bella risata, la Bruganelli risponde: "Io e Barbara siamo molto simili e visto che lei segue solo Oprah Winfrey, non mi è sembrato carino seguirla. Ma ora che mi ci fa pensare, la seguirò"