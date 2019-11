Belen, nessuna rivalità con Giulia De Lellis: "Andrea Damante è amico dei miei fratelli"

Nei giorni scorsi i nomi di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante erano stati indicati come vertici di un presunto quadrangolo che al gossip avrebbe potuto dare tanto materiale se non fosse stato per la secca smentita che ha bloccato ulteriori retroscena.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip, ma visto che ciò accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto” aveva fatto sapere la showgirl con un messaggio social che, pur mancando di un riferimento diretto alle voci del presunto flirt con il deejay avuto mentre lei era impegnata con Andrea Iannone e lui con Giulia De Lellis, aveva chiaramente lasciato intendere il tema del post. Ma ci ha pensato Valerio Staffelli con la consegna di un Tapiro d’Oro da parte di ‘Striscia la notizia’ a lasciare che Belen precisasse la questione una volta per tutte, nomi compresi.

Belen sul presunto flirt con Damante: "È un amico di famiglia"

Raggiunta nella sua abitazione di Milano dall’inviato di Striscia, Belen ha smentito definitivamente ogni voce sul presunto flirt con Andrea Damante: “È un amico di famiglia, dei miei fratelli e quelle voci non sono vere. Può chiedere ai diretti interessati”, ha affermato davanti alle telecamere del tg satirico la showgirl che poi, riferendosi alla frase sibillina di Giulia De Lellis ‘Se parlo io rovino famiglie’, ha aggiunto: “Tra tutte le famiglie, hanno pensato che quella da rovinare fosse la mia… Come mai?”.

Nessuna rivalità con l'influencer romana, dunque, tanto meno un flirt con Andrea Damante da attribuire a Belen Rodriguez che ormai ha felicemente ritrovato l’armonia con Stefano De Martino. E proprio a questo proposito, Staffelli l’ha punzecchiata ancora: gelosa della vicinanza del marito con Diletta Leotta? Niente affatto: “Mi è simpatica e andiamo anche a cena insieme”, ha tagliato corto la showgirl, davvero in pace con il mondo.