Paola Ferrari punge Belen in un’intervista, lei replica sui social (con un like)

Le dichiarazioni con cui Paola Ferrari ha descritto Belen Rodriguez hanno dato prova della “simpatia” non proprio esaltante che la giornalista sportiva Rai nutre nei confronti della showgirl argentina.

“Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così”, ha detto di lei, presenza non proprio fissa del programma dei Mondiali di Canale 5 ‘Balalaika’, durante l’intervista rilasciata a Paola Perego per il talk ‘Non disturbare’.

Fino ad ora Belen non ha commentato in alcun modo le parole della Ferrari, finché un like comparso a un commento social di un utente non ha rappresentato la replica indiretta all’attacco del volto di ‘90° minuto’.

Il ‘like’ di Belen al commento contro Paola Ferrari

I fan di Belen, come prevedibile, non hanno preso bene le dichiarazioni di Paola Ferrari che da qualcuno su Instagram è stata additata come “pupa di gomma e raccomandata di ferro”.

“Parla proprio lei la Ferrari, pupa di gomma e raccomandata di ferro, grazie al marito, poi vorrei sapere qual è il suo talento? Incluso anche quello della conduttrice, la Perego un’altra raccomandata dal marito. Tutte talentuose, grazie ai mariti” ha scritto un utente che si è guadagnato proprio l’apprezzamento di Belen con il suo pollice alzato.

Insomma, nessuna parola, ma un gesto che ne vale più di mille…