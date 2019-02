Belen egocentrica? Il video scatena la critica, ma lei non ci sta: la replica piccata

Belen Rodriguez “egocentrica” e autrice di “post stupidi”? Chi lo pensa (ma ciò nonostante spulcia il profilo social della showgirl argentina) si trova adesso a leggere la risposta che la diretta interessata ha recapitato all’utente che le ha scritto il suo caustico parere in calce all’ultimo video Instagram.

Il breve filmato non ha nulla di sensuale o provocante, mostrando solo il volto, gli occhi e il sorriso di Belen che ha voluto riprendersi in primo piano e regalare ai follower un momento della sua giornata. Il post però non è piaciuto a qualcuno che ha sentito il bisogno di criticare la scelta e perciò si è sentita recapitare una bella risposta dalla diretta interessata.

Belen replica all’accusa di “egocentrismo”: il video e la risposta

Dopo anni di esperienza nel mondo social, Belen Rodriguez è abituata alle critiche che affiancano gli apprezzamenti scritti in calce ai suoi post. Stavolta però l’argentina ha voluto replicare al commento di chi, in calce al video che la vede sorridere in primo piano, le ha scritto: “Sei di un egocentrismo puro. Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia di 16 anni fa post così stupidi ma, in fondo, è tutta questione di intelligenza”.

“È tutta una questione di intelligenza, sono d’accordo. Nel sapere osservare” , ha esordito Belen nella risposta all’utente: “Non ti sto facendo vedere due tette, che mi andrebbe bene lo stesso, ma ti sto facendo vedere i miei occhi sereni, che dicono un sacco di cose, raccontano le mie storie”.

“Sorrido in camera lenta perché così dura ancora di più l’energia spettacolare che sprigiona un sorriso, e poi mi coccolo i capelli perché bisogna imparare a volersi bene, a farci le carezze da sole”, ha aggiunto ancora prima di concludere augurando alla contrariata follower “forti emozioni”.

Imperturbabile Belen, per nulla toccata dalla critica a cui ha voluto replicare con assoluta serenità, la stessa che pare aver ritrovato grazie al marito Stefano De Martino… Sul ritorno di fiamma le bocche restano ancora cucite, ma lette le sue parole, è chiaro che stia vivendo un momento di grande armonia sentimentale.

(Di seguito il commento di risposta di Belen)