Belen e Iannone, scoppia la passione in strada (poi quel gestaccio ai paparazzi)

"Belen e io non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme e questo, per chi vive sui social o sui giornali, è un grandissimo male". Andrea Iannone lo aveva detto: gli sguardi indiscreti non sono ben accetti da parte sua e di Belen Rodriguez. E così, immortalati dai paparazzi del settimanale "Novella 2000", i due fidanzatini rifilano un gestaccio.

Pizzicati sotto casa della showgirl argentina, la coppia - unita da un anno e mezzo - prima si lascia andare ad un bacio passionale, poi, accortasi dei fotografi, li manda a quel paese. Una reazione comprensibile, vista l'intimità del momento e considerato il tentativo di camuffamento di Belen con occhiali neri e cappuccio, segnale del fatto che, quella sera, di tutto aveva voglia tranne che di finire sulla copertina di un giornale...