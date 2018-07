Belen Rodriguez - Nina Moric, faccia a faccia in Tribunale

Nina Moric e Belen Rodriguez si sono ritrovate in Tribunale a Milano per l’udienza sulla causa di diffamazione intentata dalla showgirl argentina contro la modella croata.

I fatti risalgono al 2015 quando in una trasmissione radiofonica la Moric definì Belen un "viado" e l'accusò di girare nuda per casa davanti a Carlos, il figlio avuto dall’ex marito Fabrizio Corona.

Le due donne sono arrivate accompagnate dai rispettivi avvocati: tacchi vertiginosi gialli per Nina che ha sfoggiato un abitino nero, abito nero con rose rosa per Belen Rodriguez.

“Se ci sarà un risarcimento andrà in beneficenza” ha detto ai giornalisti Belen Rodriguez.

Processo per Nina Moric: diede del "viados" a Belen Rodriguez

La modella croata Nina Moric è stata rinviata a giudizio con l'accusa di diffamazione aggravata da un "fatto determinato" per avere definito in un'intervista a Radio 24 "viado" la showgirl argentina Belen Rodriguez, anche lei ex compagna di Fabrizio Corona.

Come riportato da Milano Today, la showgirl argentina è stata ammessa come parte civile nel processo iniziato ad aprile. Tra i testi citati dalla difesa di Moric, rappresentata dall'avvocato Solange Marchignoli, ci sono i giornalisti e conduttori de 'La Zanzara' Giuseppe Cruciani e David Parenzo, oltre al compagno della modella, Luigi Favoloso.

Alla Moric viene contestata anche l'aggravante di aver attribuito "un fatto determinato" (pena prevista da 1 a 6 anni) nella presunta diffamazione. Avrebbe detto che Belen, quando aveva una relazione con l'ex 're dei paparazzi', girava "nuda" per casa davanti al figlio avuto con l'ex agente fotografico.