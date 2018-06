Belen Rodriguez arriva alle mani con i paparazzi

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga delle liti di Belen Rodriguez con i paparazzi. La rivista Diva e Donna, infatti, pubblica, nel numero in edicola questa settimana, le foto dell'ennesimo scontro tra la showgirl argentina ed alcuni fotografi avvenuto a margine di un evento a Milano. E stavolta si è arrivati alle mani.

Che Belen mal sopporti essere "pedinata" è cosa nota (come dimenticare le tensioni scoppiate con Michelle Hunziker, proprio a tal proposito?), ma in occasione dell'ultimo episodio i toni si sono fatti più accesi del solito. "Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono", ha gridato. Poi è arrivata a strappare gli occhiali ai mal capitati e li ha gettati a terra