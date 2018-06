Belen sbotta in diretta: la battuta del mago Forest è troppo

Venerdì sera a Balalaika - programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino - è successo davvero di tutto. Ed era solo la prima puntata, aggiungiamo. Oltre all’uomo asiatico che si è spogliato, coprendo i gioielli di famiglia solo con una tazzina da caffè, non sono mancate le battute "spinte" che hanno fortemente infastidito Belen Rodriguez.

La battuta "infelice" del Mago Forest

La showgirl argentina, ospite fisso del programma che accompagnerà tutti i Mondiali di Russia, è stata presa di mira sin dall’inizio, ma è stata al gioco, con l’ironia che la caratterizza. Ad un certo punto, però, una battuta del mago Forest ha fatto perdere le staffe alla Rodriguez. Cosa è successo?

Il mago Forest – anche lui presenza fissa a Balalaika – ha creato uno sketch intorno al cosiddetto “facial fitness”, ossia a quella ginnastica facciale che promette di mantenere la pelle giovane a lungo. Il mago Forest ha tirato fuori un attrezzo che si mette in bocca per allenare i muscoli della faccia e ha invitato l’argentina a mettersi alla prova.

Alla showgirl non è piaciuto molto quel gioco, ma è stato davanti alla battuta “Che apertura di bocca hai?”, fattagli dal mago, che Belen non ci ha visto più e ha mandato a quel paese il comico con la mano. Non contento il Mago Forest ha proseguito: “Chiamate, vi diamo in regalo il Facial ciucciato da Belen, qui c’è ancora la sua saliva che gronda”.

Chissà se questa storia finirà così o se, questa, Belen se la segnerà al dito.