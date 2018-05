Belen fa un 'torto' a Michelle: "Scusami, dopo questa storia andrò in terapia. Sto male da anni"

Un duro sfogo è stato pubblicato poco fa da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram. La showgirl argentina ha postato tra le sue Instagram Stories un messaggio rivolto alla conduttrice Michelle Hunziker e, indirettamente, al pubblico in generale. Nel post, Belen si scusa di un "torto" fatto alla collega (senza specificare di cosa si tratti) e si giustifica parlando di un forte stress vissuto negli anni: "Dopo questo episodio andrò in terapia".

Di seguito il messaggio postato da Belen:

Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda ad un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso. Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompeso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia eprché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato Michelle mortificata, e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giutificazioni per l'accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un'ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto. Belen. Un'ultima cosa: con questi paparazzi non mi scuso: mai.

Ecco perché Belen ha chiesto scusa a Michelle

In tanti si sono chiesti il perché delle scuse. A svelare il mistero potrebbe essere il sito Tabloit.it: nelle ultime ore il sito ha diffuso un video in cui Belen, durante una lite con i paparazzi, si lascia andare ad alcune frasi infelici a proposito della collega. "Non mi fate le foto tutto il tempo. Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Non ne posso più", grida la Rodriguez. E uno dei paparazzi replica e la invita alla calma portando come esempio Michelle Hunziker: "Ti faccio il tuo alter ego, Michelle Hunziker...". Lui non fa in tempo a finire di parlare che Belen attacca: "A lei piace... Lei va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso".