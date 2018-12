Benedetta Mazza, dure accuse sui social: "Fingi! Preferisco Giulia Salemi"

Benedetta Mazza, reduce dall’esperienza nella casa del Gf Vip, è stata sicuramente tra le concorrenti più attaccate nel corso del reality, in particolar modo per il suo avvicinamento a Stefano Sala. Terminata la parentesi del Grande Fratello, però, la ragazza è stata presa di mira sui social.

Benedetta Mazza, accuse su Instagram

In particolar modo è stato un utente, su Instagram, a scagliarsi contro Benedetta, dopo una foto pubblicata dall’ex gieffina. Benedetta Mazza ha postato un selfie in un bell'appartamento scrivendo: “Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro”. Una foto semplice con una frase altrettanto semplice che, però, in pochissimi minuti, hanno scatenato il putiferio.

“Io non ho capito perchè a tutti i costi vuoi apparire una ragazza semplice quando di semplicità ne vedo ben poca. Pubblicizzi prodotti costosissimi, alloggi in appartamenti lussuosissimi manco fossi n'artra sorella della Ferragni - ha esordito il follower di Benedetta Mazza - preferisco di gran lunga la Giulia Salemi, lei è la tipica ragazza della porta accanto, molto vicina alla gente, che tranquillamente se ne esce da un negozio di Zara! Tu, più che ragazza semplice, mi sembri ragazza comoda!”, ha proseguito.

La risposta di Benedetta Mazza

Immediata la risposta di Benedetta Mazza che ha sottolineato di essere sempre la stessa e ha aggiunto: “Non capisco quale sia il problema se ho la fortuna di alloggiare in un posto come questo... sono esattamente consapevole di come giri il mondo. Ho fatto diversi lavori nella mia vita e non devo ringraziare nessuno se non me stessa. Di conseguenza ora che ho la fortuna di godere di certi privilegi non capisco quale sia il problema. L’umiltà di una persona non si misura da ciò che la circonda ma dal tipo di atteggiamento che ha nei confronti di cose, persone e avvenimenti. E comunque io adoro Zara e Giulia Salemi”.

Con la sua replica, però, Benedetta non è riuscita a mettere fine all’acceso botta e risposta. L’utente ha proseguito sottolineando di crederla diversa, più semplice: “Fuori non mi sembri tanto diversa dal resto che gira sui social e che pare ignorare una parte dell'Italia! Tutto qua, mi fa piacere per Zara e per la Salemi..hai riacquistato due punti, scherzo..buona giornata!”. A difendere l’ex concorrente del Gf Vip, però, ci hanno pensato tantissimi altri followers, grandi fan dell’ex Professoressa de L’Eredità.