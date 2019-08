Bianca Guaccero troppo magra? La foto zittisce tutti: “Sedere grande e seno piccolo, felice così”

In pausa dagli impegni lavorativi, Bianca Guaccero si gode la spensieratezza estiva utile a ricaricare le batterie in vista della ripresa che a settembre la vedrà ancora al timone di ‘Detto Fatto’ su Rai Due. Sole, mare, sorrisi sono gli elementi che contraddistinguono le immagini condivise dalla conduttrice con i follower, tra i quali non è mancato chi l’ha definita eccessivamente magra osservandola in costume da bagno. A loro, dunque, Bianca Guaccero ha rivolto una delle ultime storie Instagram, per dimostrare che la sua forma fisica è tutt’altro che minuta e, soprattutto, far valere il suo punto di vista che considera il benessere interiore ben più importante dell’estetica.

Bianca Guaccero troppo magra? La replica con una foto: “Seno piccolo e fianchi abbondanti!”

“Questa foto la dedico a chi dice che sono troppo magra. Non avere seno a volta fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea. Seno piccolo e fianchi abbondanti”, ha scritto Bianca Guaccero a corredo di una foto che la mostra di spalle, con il lato b in evidenza, mentre prende il sole a bordo piscina: “Questa è la risposta per tutti coloro che badano all'estetica più che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica”.

Infine, la palese esternazione del suo punto di vista riguardo ai giudizi estetici di chi guarda solo l’apparenza: “A me sinceramente non me ne frega un'emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo...e quindi?? Sono felice così perché sto bene non fuori, ma dentro!”. Più chiara di così... E brava Bianca.