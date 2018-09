Bianca Guaccero parla chiaro: "Basta confronti con Caterina Balivo, io sono diversa"

Tutto è pronto per la nuova stagione di Detto Fatto che andrà in onda a partire da lunedì 10 settembre. Bianca Guaccero sta per debuttare alla conduzione del programma di Raidue al posto di Caterina Balivo e sono mesi che si fanno pronostici e paragoni tra le due.

In un'intervista a Chi, però, Bianca Guaccero ha parlato chiaro una volta per tutte, consapevole che i veri confronti con la Balivo devono ancora iniziare: “Caterina Balivo ha scelto un’altra strada per crescere, io pure - ha subito chiarito la Guaccero - la mia conduzione sarà sicuramente diversa dalla sua, ma solo perché io sono diversa da lei”.

Bianca Guaccero e l'in bocca al lupo di Caterina Balivo

Nella stessa intervista, Bianca Guaccero ha rivelato di aver ricevuto anche un messaggio di buon augurio per questa nuova avventura dalla collega: "Sono contenta che abbiano scelto te perché sei una persona vera", sarebbero state le parole rivolte dalla Balivo alla sue erede.

Bianca Guaccero sa bene che raccogliere il testimone dell'amatissima collega non sarà un gioco da ragazze, è consapevole che i paragoni non si faranno attendere: "So che li faranno, ma non c’è una gara", ha concluso infine la nuova conduttrice di Detto Fatto.