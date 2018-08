“Bonolis, arriva il quarto figlio”, ma Sonia Bruganelli non ci sta: il duro sfogo

“Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio” è il titolo che compare a caratteri cubitali sotto alla foto che sul settimanale Diva e Donna mostra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli scambiarsi un bacio appassionato nel mare di Formentera.

“Sarà un inverno pieno di programmi tv e forse nell’aria c’è anche un colpo di scena”, si legge ancora nel servizio che pubblica le immagini della famiglia del conduttore in vacanza, una famiglia che – a detta del giornale – è pronta ad allargarsi.

Tuttavia, nonostante la certezza stigmatizzata dalle parole dell’articolo, ecco arrivare la secca smentita da parte della signora Bonolis che, su Instagram, ha categoricamente negato l’annuncio con un duro sfogo diretto al settimanale.

“..ma anche no! Perché scrivete così a caso?!? Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli. #divaedonna#magazine NESSUN FIGLIO IN ARRIVO” è lo scritto che compare accanto alla foto pubblicata dal giornale in questione.

Sonia Bruganelli contro ‘Diva e Donna’, il sostegno di Flora Canto

A sostegno dell’amica è intervenuta anche Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, che ha commentato il post per smentire a sua volta la gravidanza che le era stata attribuita qualche settimana fa: “Anche perché quella che c’ha la pancia sospetta sono io!!! Non mi fregare i titoli… Che per le finte gravidanze Diva e Donna ci va a nozze! Si diverte tanto ad appioppare figli in arrivo”.

Insomma, le famiglie Bonolis e Brignano, per adesso, non “si allargano” affatto. E nel caso, probabilmente saranno le dirette interessate a condividere con i fan una gioia così grande.