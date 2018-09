Augura la morte ai figli di Bonucci, lʼira del calciatore: "Sei uno schifo"

Leonardo Bonucci non è passato sopra al messaggio intriso d’odio che un utente, un ‘hater’, come viene definito ormai chi utilizza i social per sputare cattiverie, gli ha inviato su Instagram. E ha replicato duramente, pubblicando la frase del mittente nascosto dietro all’anonimato di un nickname e il suo forte commento.

“Te devono morì tutti e due i figli" è il malaugurio che il calciatore della Juventus e della Nazionale si è visto recapitare. E lui, padre di due figli che in passato ha affrontato un periodo terribile a causa della malattia del suo Matteo, non ha potuto non rispondere.

"Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri - ha scritto in una stories su Instagram, postando anche il messaggio dell’hater - Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei".

Insulti a Bonucci: “A tuo figlio deve tornare il cancro”

Non è la prima volta che Bonucci viene preso di mira dagli hater. Era già successo nel luglio del 2017, in occasione del suo passaggio dalla Juve al Milan, pretesto per molti pseudo-tifosi per indirizzargli le invettive peggiori, anche riguardanti la malattia di Matteo che nel luglio 2016 è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Questa volta, però, il calciatore ha voluto dire basta e replicare a tono. E ha buon diritto.