Boschi "mummia"? L'ex ministra risponde in bikini: "Bacioni a Salvini dal mio sarcofago"

Un agosto bollente per la politica italiana, in tutti i sensi. Non è solo la crisi di Governo a infiammare i partiti, ma anche critiche e frecciatine che i vari leader si lanciano a vicenda. L'ultima bordata è quella di Matteo Salvini nei confronti di Maria Elena Boschi, che non è rimasta in silenzio nel bel mezzo delle sue vacanze.

La risposta è arrivata infatti a colpi di bikini (e che bikini!). "Salvini dice che io sono una mummia che vuole tornare al Governo - scrive l'ex ministra sui social, sfoggiando una forma fisica strepitosa - Io al Governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini. Al massimo voto la fiducia a un Governo Istituzionale che evita l'aumento dell'IVA e che riporta l'Italia a giocare un ruolo in Europa".

Infine la stoccata: "Quanto al fatto di essere una mummia ho come l'impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, 'bacioni' dal mio sarcofago". Chapeau.