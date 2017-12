Briatore e Gregoraci si sono lasciati, a lei l’attico di Roma e le quote dei locali

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si separano. Nonostante i diretti interessati non lo abbiano ancora comunicato ufficialmente a mezzo stampa nulla più fa pensare che si tratti solo di un sospetto. Il matrimonio tra Mister Billionaire e la bella show girl è giunto al capolinea. I due, infatti, sono anche partiti per vacanze separate: papà Flavio a Malindi con il piccolo Nathan Falco e mamma Elisabetta a Miami con un’amica.

Una separazione d’oro

Un accordo consensuale alla base della separazione tra gli ormai ex coniugi Briatore firmata negli studi del legale di lui lo scorso 23 dicembre. All’incontro anche il legale di lei: tutti sono stati immortalati dal giornale di Signorini dinanzi al portone dello studio. E a poche ore dalla firma iniziano a trapelare anche i particolari di una separazione che si annuncia “d’oro”.

Gregoraci vivrà nel principato di Monaco

Alla show girl calabrese che Briatore ha sposato nel 2008 resterebbero le quote dei locali, l’attico di Roma in cui Gregoraci vive durante gli impegni lavorativi nella Capitale e ovviamente l’assegno di mantenimento. Per non turbare la serenità di Nathan Falco, mamma Elisabetta continuerà a vivere nel principato di Monaco in un’altra casa non lontana dall’attuale.