Briatore, insulti social al figlio Nathan Falco: arriva la replica al vetriolo

Tra gli auguri per il nuovo anno, i complimenti per la sua attività di imprenditore di successo e i commenti per la location da sogno scelta per trascorrere le vacanze di fine anno, Flavio Briatore si è ritrovato anche a leggere parole cattive nei confronti del piccolo Nathan Falco, il figlio avuto dalla ex moglie Elisabeta Gregoraci nove anni fa, con lui in Kenya nel Billionaire Resort di Malindi.

Le foto del bambino che sorride felice accanto al suo papà o che si tuffa in mare spensierato, sono state postate da Briatore sul suo profilo Instagram, riscuotendo svariati commenti alcuni dei quali particolarmente offensivi.

In particolare, uno scatto di Nathan Falco mentre prende lezioni di surf in compagnia di due istruttori di colore, impegnati a tenere in equilibrio la tavola, ha suscitato la reazione di chi ha pensato bene di puntare sulla forma fisica del bambino definito “ciccione”, “un grassone che deve perdere peso” e aggiungendo anche il ‘suggerimento’ “magari un po’ di movimento a sto ragazzino piuttosto che i poveri tutto fare schiavizzati no eh?”.

Briatore risponde a chi insulta il figlio: “Poveretti”

Davanti a insulti così pesanti e decisamente irrispettosi verso un bambino, Briatore non ha potuto fare a meno di replicare.

“I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi e gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro. Poveretti”, ha scritto l’imprenditore che così ha suscitato il plauso dei follower che in quelle parole hanno riscontrato un’invidia e una cattiveria tale da non avere alcun tipo di giustificazione.