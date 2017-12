Bruganelli, prima la polemica poi l’ironia. La signora Bonolis si scusa: “Adesso solo eliche”

Sonia Bruganelli è di nuovo finita al centro delle polemiche per aver postato su Instagram una foto della figlia a bordo del jet noleggiato per le vacanze in Kenia. La signora Bonolis nei giorni scorsi ha commentato così la reazione dell’opinione pubblica che per l’ennesima volta l’ha accusata di ostentare la sua ricchezza: “Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato”. Anche il critico televisivo Aldo Grasso aveva commentato la pubblicazione dello scatto.

"Chiedo scusa, da adesso solo eliche"

A qualche giorno di distanza, Sonia Bruganelli, torna sullo scatto “della polemica” e in un video registrato sempre all’interno del jet preso a noleggio, carica di ironia commenta: “Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere come tuti quelli che vanno con la famiglia e possono permetterselo un aereo privato, adesso solo eliche, se il signor Grasso può fare un altro articolo scrivendo che me ne sono ravveduta altrimenti ce ne faremo una ragione”.