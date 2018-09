“Carlos Corona infelice?”: risponde Nina Moric (e ci va giù pesante)

Nina Moric non si rassegna all’idea che il figlio Carlos Maria Corona sia sbarcato sui social con un profilo Instagram.

La decisione presa qualche giorno fa dal ragazzo insieme a Fabrizio, suo padre ed ex marito della modella croata, aveva da subito suscitato la reazione della donna che proprio in calce al suo primo post aveva manifestato la totale contrarietà alla scelta di comunicare sulla piattaforma.

“Ti prego, non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupi. Proteggilo, ti prego non farlo”, aveva poi chiesto all’ex re dei paparazzi che chiedeva ai follower di seguire la nuova pagina; “E’ una sua scelta, ha 16 anni e ha il diritto di vivere la sua età”, la risposta dell’uomo alla madre di suo figlio.

Nina Moric risponde ai follower del figlio: “Non è infelice”

In pochi giorni la pagina Instagram di Carlos Maria Corona ha raggiunto 163mila follower, molti dei quali stanno commentando le immagini che vedono protagonista il suo titolare.

L’ultima lo mostra mentre prova una giacca rossa e nera che indosserà alla prossima udienza del processo del padre Fabrizio.

“Mi preparo per il processo di mio padre, credo nella giustizia!”, ha scritto il calce alla foto. Molti utenti hanno commentato la sua espressione serissima e quando qualcuno ha chiesto: “Perché lo vedo così infelice?”, Nina Moric è intervenuta per rispondere a tono.

“Non è infelice affatto, è un ragazzo straordinariamente intelligente e vispo. Non c’è nulla sulla faccia della terra, nulla che respiri o cammini, nulla di così infelice come un essere umano che commenta con pregiudizi”, è stata la replica della modella che ha anche risposto a Gabriele Parpiglia, giornalista e grande amico di Fabrizio Corona che le consigliava di fregarsene delle critiche.

“Da madre mi sento male a leggere certi commenti disgustosi”, ha affermato la modella, lamentando l’apertura di un profilo social in cui lei non può aver alcun accesso.

Dal canto suo, Fabrizio Corona, protagonista nelle ultime ore di una caduta in bicicletta in diretta Instagram, ha denunciato via social l'apertura di un profilo falso che reca il nome del figlio, chiedendo ai follower di segnalarlo.