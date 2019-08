Carmen Di Pietro accusa il ‘fidanzato’ che nega tutto: “Teme di essere scartato da Uomini e Donne”

Carmen Di Pietro rompe il silenzio dopo la smentita di Matteo Alessandroni, il personal trainer di 29 anni più giovane di lei indicato come il suo fidanzato e pronto ad assicurare di non aver mai avuto alcun legame sentimentale con la donna.

“Era solamente a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine”, aveva fatto sapere il ragazzo all’indomani delle dichiarazioni della vedova di Sandro Paternostro ed ex moglie di Giuseppe Iannoni che, in un’intervista a Grand Hotel, affermava come, a 54 anni, questo amore improvviso le avesse rapito il cuore.

Adesso la donna torna a dire la sua su Instagram, attraverso un post lapidario che punta il dito contro il 25enne italo-venezuelano, a suo dire, intenzionato a partecipare al programma ‘Uomini e Donne’ e perciò deciso a negare ogni coinvolgimento con lei.

Carmen Di Pietro contro Matteo Alessandroni: “Mi ha buttato nella spazzatura come una scarpa vecchia”

“Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c’è stata con me”, è l’esordio del lungo sfogo che Carmen Di Pietro ha scritto su Instagram contro il ragazzo indicato da lei come il suo fidanzato.

“Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia”, tuona la donna decisa ad affermare la sua verità: “Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l’articolo su Grand Hotel, poi all’improvviso cinico e spietato. MI HA BUTTATO NELLA SPAZZATURA COME UNA SCARPA VECCHIA. Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui. È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne”.

“Da quel momento in poi sono diventata per lui un’estranea, e ai suoi messaggi affettuosi si sono sostituiti veleni di ogni tipo, al punto di doverlo bloccare”, ha aggiunto la soubrette prima di rivolgere al ragazzo un messaggio diretto: “Caro Matteo, ti conosco da pochissimo tempo, ma mi permetto di darti un consiglio: nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso”.

Come replicherà il ragazzo? Di certo la vicenda si arricchirà di nuovi dettagli.