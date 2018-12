Carmen Di Pietro in guerra con la madre: “Mi ha abbandonata per un uomo più giovane”

(Carmen Di Pietro attacca la madre Emma a Pomeriggio 5)

Una nuova faida famigliare è stata trattata nella puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’. Protagoniste della vicenda, Carmen Di Pietro e la madre Emma, 72enne, quest’ultima accusata dalla figlia di averla abbandonata dopo essersi innamorata di un muratore polacco di 43 anni.

“Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo”, ha dichiarato Carmen a Barbara d’Urso.

Emma, dal canto suo, si è difesa attraverso le parole scritte in una lettera alla figlia: “Mi spiace che tu la pensi così. Non potresti essere felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre?”, le ha chiesto la donna.

“E sì non è un uomo ricco, ma è leale e onesto e prima o poi te lo farò conoscere, ma adesso non è ancora il momento”, ha aggiunto Emma.

Dal canto suo, Carmen Di Pietro ha replicato di essere consapevole dell’importanza dell’amore al di là di ogni differenza di età, essendo stata lei sposata al giornalista Sandro Paternostro di 30 anni più grande di lei, ma ha comunque ribadito di non poter accettare la sua completa assenza dalla quotidianità dei nipoti.