Carmen Di Pietro lo presenta come il suo nuovo fidanzato, ma lui smentisce: “Sono stato usato”

Per Carmen Di Pietro è un ragazzo “bello, dolce e gentile” che le sta “regalando un’estate indimenticabile” dopo averla conquistata grazie a “un fisico da urlo e maniere da principe”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva presentato così quello che definiva il suo nuovo fidanzato, un personal trainer di 29 anni più giovane di lei, parlando al settimanale Grand Hotel, che aveva pubblicato anche un servizio fotografico sui due in spiaggia intenti a fare ginnastica.

Ma il fidanzato in questione, Matteo Alessandroni, nelle Instagram Stories smentisce l’articolo di Grand Hotel. “Era solamento a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine”, scrive il personal trainer su Instagram.

“Ci tenevo a scriverlo a tutti, non ci ho guadagnano nulla, né soldi né pubblicità, non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente al mio lavoro di personal trainer per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono state solamente usato per cui avrò la mia rivincita”.

Carmen Di Pietro e il nuovo fidanzato più giovane: lui smentisce

La smentita del personal trainer arriva a diversi giorni dalla pubblicazione del numero di Grand Hotel. Il 29 luglio, Carmen Di Pietro aveva condiviso su Instagram un video nel quale veniva sfogliata la rivista, mostrando il servizio a loro dedicato.

I due erano comparsi insieme anche in un video, pubblicato sempre su Instagram da Carmen Di Pietro, in spiaggia. Nel video, lei lo chiama “amore”. Nei commenti, lui risponde: “Allenamenti su allenamenti! Non si molla ma! Tvb Carmen”.