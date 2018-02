Weinstein, nuove accuse: “Voleva spezzarmi le gambe”

Salma Hayek, l’attrice hollywoodiana che ha recitato tra gli altri nel film Traffic, ha svelato nuovi particolari su quello che ormai è diventato un vero e proprio mondiale: le accuse di molestie rivolte al produttore Weinstein. L’attrice aveva già confessato al New York Times di come il produttore sia stato per anni “il suo mostro” facendole vivere un vero e proprio inferno.

Le nuove confessioni dell'attrice

L’attrice hollywoodiana ha rilasciato una nuova intervista a SuperSoul con altre rivelazioni. “Nel 2002 quando eravamo sul set del film Frida, Weinstein disse alla regista Julie Taymore che mi avrebbe voluto spezzare le gambe” ha raccontato Salma Hayek. La bella attrice ha spiegato anche perché ha taciuto tutti questi anni: “Credevo che aggiungermi al coro fosse inutile”