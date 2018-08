Caterina Balivo, vacanze con polemica: la conduttrice furiosa con i ‘vicini’ al mare

Caterina Balivo furiosa in vacanza. La popolare conduttrice napoletana- da settembre su Rai1 con 'Vieni da me' - si sfoga mentre è ad Ischia, e coinvolge la sua nutrita comunità di followers. La Balivo pubblica una 'story' in cui inquadra lo specchio d'acqua nel quale sta facendo il bagno, e al centro del quale una grossa chiazza di liquami galleggia.

"Pagherei, anche tanto, per sapere chi è quell'incivile che ha scaricato in mare. Ma come si fa? E uscite in barca e magari dite di amare il mare", spiega la Balivo, che correda la story con la scritta "Vergogna".

Sull'isola del Golfo di Napoli la bellissima presentatrice sta trascorrendo il suo meritato realx insieme agli affetti più cari. Inseparabile da lei la figlia Cora, che proprio 3 giorni fa ha compiuto un anno con una festicciola organizzata nel blu di Ischia. "Lo scorso anno ti aspettavo proprio tra questi scogli ed ora possiamo tuffarci insieme", ha scritto la mamma.