Caterina Balivo "punge" Barbara d'Urso: la frecciata in diretta

Fama è sinonimo di gatte da pelare. E nei suoi giorni di maggior successo Barbara d'Urso si trova bersagliata da frecciatine più o meno dirette provenienti da colleghi del mondo dello spettacolo. Il primo era stato Paolo Bonolis, che alcune settimane fa, durante una puntata di "Avanti un altro", le aveva recriminato una certa "mancanza di diplomazia" tra colleghi. Poi è stata la volta di Maria De Filippi che pare ce l'avesse proprio con lei quando, nella sua ospitata a "Che Tempo Che Fa", aveva parlato di colleghe sedute in pizzo in pizzo sulla sedia. Oggi è il turno di Caterina Balivo, che in occasione dell'ultima puntata del factual show "Detto Fatto", scherza su "misteriose" colleghe che hanno abitudine di fare i selfie con le labbra a cuoricino.

L'affilato riferimento arriva durante lo spazio dedicato in studio a Matilde Brandi, protagonista di una "lezione di selfie". La conduttrice ha risposto così alla ballerina, che le chiedeva se dovesse tenere le labbra protese all’esterno: "No, la bocca così lasciala a qualcun’altra…". Impossibile non pensare all'ormai leggendario #CarmelitaSmack.