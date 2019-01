Ale Cattelan legge alla figlia "La bambina con due papà", bufera social: la risposta è epica

Sdraiato sul divano, abbracciato alla figlia Olivia, mentre le legge un libro. Non esiste immagine migliore per descrivere l'amore di una padre nei confronti della figlia, ma se il libro in questione è "gay friendly" apriti cielo. Valanga di critiche - e anche insulti - per Alessandro Cattelan dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram.

Il conduttore, nello scatto, legge "La bambina con due papà", libro per sensibilizzare i bambini sul tema delle famiglie arcobaleno. "Non è natura" commenta qualcuno, "Perché leggi questi libri di me*** alle tue figlie?", chiede con rabbia qualcun altro. "Perchè da grandi non facciano domande stupide come questa" ha risposto Cattelan, asfaltando di fatto il follower, ma ne ha per tutti: "Dovesse venirti l'influenza mi raccomando non prendere l'aspirina - ha fulminato un altro - E' contro natura".

Ai microfoni di Radio Deejay, poi, commenta la vicenda. Una foto pubblicata provocatoriamente dopo la prima pagina di Libero ("Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay"): "Mi sono arrivati una valanga di messaggi, ho passato tutta la sera a intrattenermi con i commenti. Devo dire che il 97% di quelli che mi seguono sono persone perbene, poi ce ne sono alcuni che la pensano diversamente ma te lo spiegano con toni pacati e poi c'è quella nicchia che fa più casino, ma fortunatamente sono pochi". Fortunatamente.