Cavalli critica Belen: “Dovresti fare meno la stupida”. Lei lancia la frecciatina

Dopo il rimprovero mosso a Chiara Ferragni definita “una macchina da soldi”, stavolta Roberto Cavalli ha pensato bene di dire come la pensa su Belen Rodriguez con un commento critico scritto direttamente sul profilo Instagram dell’argentina.

“Sei una bella donna, incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida, sono finiti i tempi della farfallina!”, ha scritto il noto stilista fiorentino in calce alla foto che ritrae la showgirl che posa in jeans e camicia bianca per una campagna pubblicitaria.

Una notazione del tutto gratuita la sua che, proprio perché così sprezzante, ha suscitato le reazioni dei follower di Belen, tutti compatti nel difendere la donna.

“Perché non lo scrive anche sotto i profili di uomini che fanno di peggio... mooolto di peggio! Si ricade sempre sul solito luogo comune! Le consiglio una pausa di riflessione sul merito!”, ha scritto qualcuno; “le sue parole sono colme di gelosia”, l’appunto di qualcun altro pronto a schierarsi dalla parte di Belen che, contrariamente a quanto fatto ieri che ha risposto diretta a chi l’ha criticata, ha preferito non intervenire nella questione, ma lasciar intendere la sua risposta pubblicata tra le storie Instagram.

Belen: “Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”

Al commento di Cavalli postato in calce alla sua foto, Belen ha preferito non rispondere chiaramente, ma l’immagine postata tra le sue Instagram Stories sembra proprio fare riferimento alla critica, sua e di chi continua ad attaccarla per i motivi più disparati.

“Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”, si legge sullo screenshot pubblicato qualche ora fa dalla modella che intanto ha trascorso la giornata con il suo Santiago e non si è lasciata scalfire dalle polemiche più di tanto.