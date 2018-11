Cecchi Paone: “Corona? Ho sempre detto che sarebbe finito male, non mi sbagliavo”

La presenza di Alessandro Cecchi Paone ha smosso molto i calmi equilibri che si erano creano creati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il giornalista, entrato in corsa nel reality ed eliminato nella decima puntata, è stato tra i protagonisti di un’edizione molto animata dall’affaire ‘Fabrizio Corona – Silvia Provvedi’, ex coppia tornata ad essere argomento di discussione prima per via dell’ingresso di lui nella casa (con tutta la scia di polemiche con Ilary Blasi che ne sono derivate) e poi del litigio che proprio Cecchi Paone ha avuto con la ragazza, rea di essere stata fidanzata con quello che lui stesso ha definito “il peggiore esempio”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore è tornato sulla questione, per chiedere scusa alla ragazza (“Ho esagerato con i toni, chiedo scusa se ho dato fastidio ma no ho detto nulla di offensivo”), ma anche per ribadire la sua considerazione su Fabrizio Corona che recentemente, ospite nella trasmissione di Piero Chiambretti, ha definito Cecchi Paone “finto moralista” e “uno che ha fatto della propria sessualità la sua professione”.

Cecchi Paone su Corona: “Ho sempre detto che un giorno sarebbe finito male”

“E’ più forte di lui, ripete sempre la stessa cosa!”, ha commentato Cecchi Paone riguardo alle parole avute da Fabrizio Corona nei suoi confronti: “A quanto pare non riesce ancora a digerire quelle che erano le mie previsioni sul suo conto. Ho sempre detto che un giorno sarebbe finito male e, a quanto pare, non sbagliavo, ma non parliamone più…”.

E sull’insinuazione di Corona ricordatagli dal giornalista di Chi Alessio Poeta, secondo cui lui “predica bene ma nel privato si comporta in maniera molto diversa, soprattutto la notte”, Cecchi Paone ha risposto: “In genere lavoro, perché è il momento in cui sono più produttivo. Ma se non lavoro o dormo o faccio l’amore. Niente di così trascendentale”.

“Sono monogamo e, a letto, sin troppo tradizionale”, ha aggiunto ancora, ammettendo di avere una particolare predilezione per i ragazzi più giovani nelle relazioni sentimentali: “Non ho mai nascosto che non vado oltre i 35, ma non c’è una spiegazione se non che ho una grande passione per l’aspetto socratico dei rapporti”.