Cecilia Capriotti sul corna-gate: "La moglie di Amaurys mi chiama piangendo"

"Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere", così Angela, moglie di Amaurys Perez, ha messo a tacere le voci che da settimane parlano di un presunto "incontro bollente" avvenuto in Honduras tra il marito e una "naufraga mora", ma il corna-gate - come è stato battezzato il velenoso pettegolezzo - non accenna a placarsi.

Sospettata numero uno Cecilia Capriotti, che a Pomeriggio Cinque ha raccontato di essere caduta dalle nuvole davanti a certe insinuazioni: "Quando ho sentito questo gossip, all'inizio si parlava di Alessia Mancini, Rosa Perrotta e me. Ho sorriso, perché era talmente assurdo che non ho voluto dargli credito". Poi però l'accanimento nei suoi confronti, culminato tre giorni fa a Domenica Live, quando Craig Warwick ha lasciato intendere, nemmeno troppo velatamente, che tra Amaurys e Cecilia ci fosse stato realmente un incontro molto ravvicinato.

"Non si fa perché non è vero - ha tuonato la Capriotti - Non è mai successo nulla. Craig è un buffone, sia per quanto riguarda la mia storia che la storia di Franco Terlizzi. In entrambi i casi si è vendicato insinuando cose molto gravi. Angela (la moglie di Perez, ndr) mi chiama piangendo". Il caso è chiuso. O no?