Cecilia Capriotti rifatta? La showgirl risponde per le rime: "Se ho un orgasmo ho un'espressione"

Ora che è tornata in Italia può difendersi da sola Cecilia Capriotti, e lo fa pure bene. Mentre era in Honduras, infatti, sui social in molti si chiedevano se la showgirl fosse così in forma per merito di Madre Natura, o magari anche lei come altre colleghe avesse avuto bisogno di qualche ritocchino.

A rispondere, e per le rime, è la diretta interessata in un video pubblicato sul sito dell'Isola dei Famosi. "Ho la fortuna di avere le labbra carnose - ha tuonato la Capriotti - Rosa Perrotta, che adesso è sull'Isola, ha il labbro attaccato al naso perché è un labbro rifatto. Non ho il botox, infatti se ho un orgasmo, ho un espressione e questo vale anche se piango o se rido". Più chiaro di così...

Nessuna parola su seno e lato b, ma se questi sono i toni guai a fare insinuazioni!