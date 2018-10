Gf Vip, Cecilia affonda Giulia Salemi: "Ora possiamo dirlo, ha problemi con la mia famiglia"

Cecilia Rodriguez spara a zero su Giulia Salemi. Ospite di 'Casa Signorini', la modella argentina commenta senza filtri la complicità scoppiata tra la influencer italo-iraniana e l'ex compagno Francesco Monte nella Casa del 'Grande Fratello Vip'.

L'attacco di Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi

Se fino a questo momento Cecilia aveva preferito non pronunciarsi sulla vicenda, oggi, incalzata da Alfonso Signorini, dice la sua. E sembra piuttosto stizzita. La sorella di Belen, infatti, accusa la ragazza di "puntare" uomini che ruotano intorno alla sua famiglia, una delle più in vista nel mondo dello spettacolo, per cercare visibilità.

"Allora lo possiamo dire - afferma Cecilia - dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias, un Francesco e si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea.”