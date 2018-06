Cecilia Rodriguez e il gelato della discordia: commenti squallidi e offese contro lei e Belen

Cecilia Rodriguez, proprio come la sorella maggiore, è sempre molto attiva sui social network. Ama condividere i momenti della sua giornata, quelli di lavoro come quelli di svago. L’ultima foto postata dall’argentina, la ritrae di profilo, mentre si gusta un cono gelato.

“Cosa sarebbe del sabato se non ci fosse la domenica? Sicilia, arrivo”, ha scritto Chechu. Ma quella foto, apparentemente innocua, ha scatenato le critiche dei follower. E c’è chi c’è andato giù pesante.

Offese e insulti a Cecilia e Belen sui social

Qualcuno ha definito la foto provocatoria. Qualcuno ha chiamato in causa Belen commentando: “Sì, come tua sorella. E’ lei l’esperta”. I doppi sensi si sono sprecati. Ma c’è anche chi si è schierato a favore della Rodriguez che, probabilmente, non voleva generare tutto questo con quello scatto, ma solo immortalare un momento refrigerante, in una torrida giornata di sole estivo.

“Che squallore e tristezza di commenti sia da uomini che donne. Uomini le vs donne anche loro leccano così il gelato, vi farebbe piacere che vengano insultate? voi donne se gli uomini vi insultassero in questo modo mentre mangiate un gelato come rispondereste?”, è sceso in campo un utente per difendere Cecilia.

Effettivamente quella foto ha provocato una raffica di commenti a dir poco squallida. Ma dopotutto si sa che i social sono un’arma a doppio taglio, soprattutto per le personalità pubbliche.