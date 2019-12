"Per 80mila euro manco mi alzo dal letto", bufera su Chiara Biasi (VIDEO)

(In alto, il video dello scherzo a Chiara Biasi)

E' polemica su Chiara Biasi dopo lo scherzo delle Iene andato in onda ieri sera. A scatenare i telespettatori è stata in particolare una frase pronunciata dalla fashion influencer: "Io - ha dichiarato durante un'accesa discussione - per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!" Moltissimi i commenti sdegnati alla frase della Biasi (che ha 2 milioni e mezzo di follower su Instagram).

Il web contro Chiara Biasi

"Questo - scrive qualcuno - è uno schiaffo a gente che si alza alle 3 di notte per andare a lavorare e portare a casa 1000€ stentate, in molti casi anche di meno. Vergognoso". C'è poi chi invita a defolloware la webstar. "Io fossi in voi, una come @chiarabiasi smetterei di seguirla. Le parole sono importanti, specialmente se te la tiri da #influencer (magari una bella donazione per il Natale dei poveri sarebbe un bel gesto)", twitta un altro commentatore. "Cara #ChiaraBiasi, se tu per 80.000 euro manco ti alzi dal letto mentre noi umani ci svegliamo tutti i giorni alle 7 per meno di un terzo di quella cifra all'anno (quando va bene)... una foto di te sulla tazza del cesso mi parrebbe il minimo prezzo da pagare", sentenza un altro tweet.

La replica di Chiara Biasi

A stretto giro è arrivata la risposta di Biasi. "Ragazzi - scrive tra i commenti - So bene cosa dico, magari non nel modo più corretto visto il momento e l’agitazione...ma quello che intendevo è proprio quello! Io per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water :) semplice! E non é sputare sul denaro, anzi, ma rispettare ME STESSA e le persone che lavorano con me e per me. Perché sono dieci anni che lavoro e mi mantengo, e il mio percorso pulito conta più di qualsiasi cifra. La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice... ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo “pulito”. Easy! Non trasformate come sempre un misunderstanding in una polemica".