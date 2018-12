Clarissa Marchese vs Chiara Ferragni, il commento sotto al video di Leo scatena le polemiche

E' bastato un video ad accendere la polemica. Ma, d'altronde, quando si tratta di Chiara Ferragni e del figlio Leone, non è poi proprio una novità. Questa volta, però, a scatenare il putiferio non è stato un utente qualunque, ma Clarissa Marchese. L'ex Miss Italia ha avuto qualcosa da ridire in merito ad un video postato dalla fashion blogger.

La Ferragni, in un attimo di nostalgia, ha voluto postare il video del primo bagnetto di Leone, subito dopo la nascita.

Un momento di pura tenerezza che non è stato visto di buon occhio da Clarissa Marchese:

"Bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue con tanto affetto...ma credo nell'intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli ...", ha scritto, sotto al video, l'ex Miss Italia. Poi ha aggiunto: "Avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso e la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga".

Il commento di Clarissa Marchese divide gli utenti

Le parole di Clarissa Marchese hanno, inevitabilmente, scatenato la polemica e diviso gli utenti. C'è chi la pensa esattamente come lei, chi non si schiera ma la invita a farsi gli affari suoi e chi risponde a quelle parole duramente definendo squallido e fuori luogo quel commento.

Gli unici che, per ora, non hanno replicato, sono proprio Chiara Ferragni e Fedez. Preferiranno lasciar cadere così la questione? Staremo a vedere.