Chiara Ferragni e Fedez in luna di miele senza Leone: dopo la polemica, lei risponde

Ancora una volta Chiara Ferragni si trova a dover rispondere alle critiche di chi la accusa di non essere una buona madre. L'influencer è in viaggio di nozze alle Maldive con il marito Fedez e i due hanno scelto di non portare il figlio Leone, di appena nove mesi, lasciandolo in Italia. Una scelta che non è piaciuta ai commentantori social.

Solitamente Chiara Ferragni replica pochissimo alle critiche che le vengono rivolte, ma stavolta è intervenuta per dare la sua versione.

"E' la nostra luna di miele, prendiamo 2 voli diversi e andiamo su un'isola privata lontana da ospedali. Ti sembra un viaggio adatto a un bimbo di 9 mesi che non può stare tanto al sole o nell'acqua? Sta benissimo con i suoi nonni che lo amano ed è per una settimana per il nostro viaggio di nozze. Ma potete per una volta tenervi i vostri giudizi senza senso per voi? Chiedo troppo?"

Il commento ha ricevuto migliaia di 'mi piace' e risposte, con i follower divisi tra chi è d'accordo con lei e chi invece continua ad attaccarla.

Accuse a Chiara Ferragni: "La tata di tuo figlio è più madre di te"

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene accusata di non essere una buona madre perché passa troppo tempo lontana dal figlio e di lasciarlo crescere dalla tata. Tempo fa rispose così: "Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona".