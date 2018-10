Chiara Ferragni, l'attacco su Instagram: "Se volete un figlio con problemi psicologici fate come lei"

Chiara Ferragni è in viaggio a Marrakech e, come è suo solito fare, sta condividendo molti momenti della sua avventura con i followers su Instagram. Se da un lato le arrivano complimenti e messaggi di sostegno, dall’altra volano, come al solite, critiche e parole pesanti.

Questa volta, in particolare, la fashion blogger viene accusata di provocare problemi psicologici al figlio Leo. Gli ‘haters’, dopo aver attaccato Fedez per la festa di compleanno al supermercato, chiamando addirittura i servizi sociali, per chiedere di togliergli il figlio, se la sono presa con la moglie.

Un messaggio, in particolare, offende la Ferragni: “Se volete figli con problemi psicologici ed emotivi, fate come lei”, scrive una followers accusando la blogger di abbandonare il figlio pensando solo a se stessa.

In realtà Leo è a casa con Fedez e con i nonni, quindi la Ferragni l’ha lasciato in buone mani. Tanti i fan che si sono schierati accanto alla fashion blogger. Ma, commenti a parte, la verità è una: Chiara Ferragni è la mamma di Leo ed è libera di crescerlo come ritiene più opportuno.