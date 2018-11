Querelle Ferragni-Cavalli, arrivano le scuse del direttore creativo del brand: "Ti ammiro"

Tutto era nato dopo una foto pubblicata da Chiara Ferragni. La fashion blogger e imprenditrice aveva postato uno scatto in lingerie Intimissimi e, inaspettatamente, tra i numerosi commenti, era saltato all’occhio quello di Roberto Cavalli.

Un commento duro che aveva lasciato di stucco molti: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, aveva scritto Roberto Cavalli.

A distanza di pochi giorni, a prendere le distanze da quel commento, è stato Paul Surridge, direttore creativo di Cavalli che ha inviato un mazzo di fiori e un biglietto di scuse alla Ferragni:

“Cara Chiara, a nome di tutta la Roberto Cavalli Company, vorrei scusarmi per il commento pubblicato sul tuo account Instagram. Come direttore creativo vorrei esprimere la mia ammirazione per te, come professionista e come madre. Sei un modello per le giovani donne e ti auguro successo e felicità per il futuro. Spero di poterti dire presto tutto questo di persona”.

Ad informare i followers dell’accaduto è stata la stessa Ferragni su Instagram. “Grazie per i fiori e per aver preso le distanze dallo stupido commento di Roberto Cavalli”, è stata la risposta della fashion blogger.