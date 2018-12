Chiara Ferragni, il topless scatena gli haters: Fedez non ci sta e attacca tutti

Saranno anche abituati ai continui attacchi da parte di quanti mal sopportano (o invidiano) il loro stile di vita costantemente sponsorizzato sui social, e in alcune occasioni (vedi compleanno festeggiato nel supermercato) si sono anche scusati per aver esagerato, ma ogni tanto una risposta piccata alle critiche, Fedez e Chiara Ferragni la danno eccome.

A sollecitare l’ironia pungente del rapper contro i criticoni è stata l’ultima foto pubblicata dalla moglie che, alla fine, non aveva nulla di straordinario rispetto alle tante già abbondantemente sciorinate su Instagram: lei in jenans davanti allo specchio, smartphone in una mano e l’altra impegnata a coprire il seno nudo.

Come nella più scontata delle reazioni causa-effetto, una quantità di commenti sono comparsi a corredo dell’immagine, per alcuni (come sempre) “volgare”, “eccentrica”, “senza umiltà”, propria di una “madre snaturata”, per altri in linea con uno stile di vita che non lede quello di nessuno e, come tale non dovrebbe essere oggetto di critiche.

Fedez difende Chiara Ferragni

Fedez, però, stavolta, ha voluto replicare alle battute più infelici dei detrattori, e con varie storie su Instagram ha mostrato le risposte con cui si è fatto beffa di ognuno.

“Ormai quando non sai più come attiorare l’attenzione e quindi ti devi iniziare a spogliare, patetico”, il commento di un utente, prontamente screeshottato e rispedito al mittente con la risposta: “stavo pensando la stessa cosa guardando i tuoi addominali”.

“Una madre che posta queste cose ma non ti vergogni? Metti il reggiseno e vai a dormire sul divano”, ha ammonito un’altra a cui è seguita la replica “e ricordati anche di lavare i piatti”.

Di seguito la gallery dei messaggi postati da Fedez in difesa di Chiara Ferragni che, dal canto suo, ha preferito non entrare nel merito di una questione che mette sempre in risalto, da un lato, i soliti indici puntati contro e dall’altro la certezza che “vivi e lascia vivere” è un gran bel motto.