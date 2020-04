Chiara Nasti durissima contro Aurora Ramazzotti: "Ti ricordo tra alcol e non mi dilungo"

Le critiche dei follower stampate su un rotolo di carta igienica. E' l'ultima trovata di Chiara Nasti, che risponde così agli hater: "Lo faccio sempre con le vostre critiche, spero non me ne vogliate lo stesso". Un post provocatorio ricondiviso ironicamente dal blogger Giuseppe Porro sul suo profilo e tra i commenti spunta l'emoticon di Aurora Ramazzotti, una ragazza che si tiene la testa sbigottita per quello che ha appena visto.

Poco dopo ecco la velenosa replica della Nasti: "Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo". Un intervento davvero poco elegante, anzi, decisamente una cattiveria gratuita alla quale Aurora non risponde. Per lei, però, rispondono i follower. "Non sai più che altro inventarti per farti criticare" scrive Rossella, accusando l'influencer di egocentrismo, e non è l'unica di questa opinione: "L'unico modo che hai di rispondere è quello di cercar di far passare una ragazza come un'alcolizzata? La prossima volta fatti mettere un po' di sale in zucca". "La pochezza di un individuo si vede da come tratta gli altri e tu hai appena dimostrato la tua" commenta un altro e sono in centinaia a farle notare la sua bassezza. Voleva essere un colpo basso nei confronti di Aurora Ramazzotti, invece si è rivelato un passo falso dei suoi.

