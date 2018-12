Critica il cinepanottone su Facebook, Christian De Sica gli risponde e lo gela

Christian De Sica e Massimo Boldi tornano a recitare insieme nel cinepanettone 2019, “Amici come prima”. Un ritorno atteso dai fan che ora dovrà misurarsi con il botteghino, ma che - come ogni film - può piacere ma anche non piacere.

Dagospia riporta lo screenshot di un commento comparso su Facebook molto critico nei confronti del film, scritto da un utente del social network: “Il fatto che tanti italiani tornino nei cinema a vedere questi deprimenti e pessimi cinepanettoni con l'ormai tragica accoppiata Boldi-De Sica dimostra che questo Paese è irrecuperabile”.

Nello screenshot c’è anche la risposta che De Sica ha lasciato al commento, usando il suo profilo personale su Facebook: un semplice: “pijatelanderc**o”.

L’attore ha poi condiviso sempre su Facebook l’articolo di Dagospia con il commento “incriminato”, raccogliendo i complimenti dei suoi fan.